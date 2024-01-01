Украинцы "чувствуют себя брошенными": в Европе готовятся к президентству Трампа, — СМИ

Европейские страны надеются продолжать предоставлять Украине оружие еще по крайней мере год в случае, если США прекратят помощь. В то же время в британской разведке не верят, что 2024 год принесет победу в войне.

Великобритания и другие европейские страны стремятся подготовиться на случай, если Дональд Трамп победит на выборах и США прекратят поддержку Украины. Страны-партнеры наращивают свои мощности, чтобы иметь возможность поставлять оружие с боеприпасами еще по крайней мере год. Об этом говорится в материале The Times, опубликованном 31 декабря.

По данным СМИ, руководство британской разведки не верит в победу Украины в 2024 году. Для такого большого прорыва на передовой не хватает людей и вооружения. В то же время и ВС РФ не способны прорвать линию фронта, начав большое наступление.

В правительстве Великобритании убеждены, что для поражения Кремля нужно время, а Европа должна быть готова помогать Украине.

"Я думаю, что большинство осознает, что (Владимиру, — ред.) Путину нельзя позволить победить, поскольку это будет иметь серьезные последствия для европейской безопасности", — сказал неназванный британский чиновник.

Без большого прорыва ожидается, что 2024 год будет временем растягивания войны и проверки решимости Москвы. Некоторые западные чиновники убеждены, что Украина сможет удерживать фронт без поддержки США, находясь в обороне вместо контрнаступления.

Неназванный военный источник рассказал, что украинцы "чувствуют себя брошенными" из-за разногласий между ЕС и США.

"К счастью, Великобритания — единственная, кто твердо поддерживает нас", — добавил собеседник.

По его словам, от британских запасов оружия из-за войны в Украине ничего не осталось. Несмотря на это Великобритания играла решающую роль в том, чтобы убедить другие страны предоставить оружие или способствовать поставкам.

Напомним, 30 декабря в FT поделились прогнозом на 2024 год. В издании убеждены, что на выборах в США победит Джо Байден.

Ранее в газете BILD со ссылкой на разведку публиковали планы России на следующие годы войны. По данным СМИ, Кремль хочет, чтобы ВС РФ до конца 2024 года полностью захватили Донецкую и Луганскую области, а также продвинулись на Харьковщине.