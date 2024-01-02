HIMARS уничтожил российский ЗРК "Бук" на Донбассе: какие потери понес враг (видео)

Украинские военные зафиксировали российскую технику с помощью беспилотного летательного аппарата. После точного удара ЗРК "Бук" и РЛС вспыхнули.

В Донецкой области бойцы Сил специальных операций (ССО) навели огонь HIMARS на российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2", в результате чего вражеская техника была уничтожена. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"ССО навели огонь HIMARS на вражеский ЗРК "Бук" в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Операторы третьего отдельного полка ССО зафиксировали ЗРК "Бук" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, которая входит в состав комплекса, во время разведывательных действий. Военные отметили, что российский ЗРК был предназначен для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Бойцы ССО навели огонь ракетного подразделения Сил обороны на "Бук" и РЛС противника, в результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения военная техника была уничтожена.

Украинские военные опубликовали видео, на котором показали зафиксированную российскую технику на поле. После точного удара по ЗРК "Бук" и РЛС, техника вспыхнула, а в небо поднялся густой дым.

"Идем дальше!" — заявили в ССО.

Напомним, 29 декабря стало известно, что в районе Серебрянского лесничества Луганской области бойцы Волынской бригады теробороны отбили российский штурм. В результате противнику пришлось отступить, понеся потери.

В тот же день на Купянском направлении украинские военные уничтожили российскую колонну, которая состояла из по меньшей мере пяти российских танков. Украинский БПЛА отслеживал движение российской техники и корректировал удары артиллеристов ВСУ.