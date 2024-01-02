Насчитали до 20 взрывов: в Белгороде работает ПВО, есть разрушения (фото, видео)

Губернатор области сообщил о сбитии четырех воздушных целей. Есть разрушения четырех частных домов, одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Белгороде Российской Федерации объявили воздушную тревогу. В городе прозвучало много взрывов. Об этом во вторник, 2 января, сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о воздушной тревоге в 11:06. По его словам, над Белгородом и областью сработавшими силами противовоздушной обороны было сбито 4 воздушные цели.

Фото: Скріншот

Также он отметил, что есть пострадавшие. Один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Его медики доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас уточняется информация о разрушениях, а на местах работают соответствующие службы.

По информации местных медиа, жители слышали не менее 20 взрывов, однако якобы это была работа ПВО.

Мэр Белгорода сообщает о повреждении четырех частных домов и двух автомобилей. В одном из домов разрушена крыша.

Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Отметим, что после объявления воздушной тревоги всех попросили укрыться в укрытиях. Впрочем, как пишут российские Telegram-каналы, жители начали жаловаться на закрытые убежища.

Напомним, 30 декабря украинские войска атаковали военные объекты в Белгороде. В российском Министерстве обороны заявляли об ударах ракетами и РСЗО.

В Министерстве иностранных дел России говорили, что к обстрелу причастны Великобритания и США и назвали атаку "терактом" и "кровавым преступлением". По данным МЧС РФ, в результате атаки якобы были повреждены 30 многоэтажек, погиб 21 человек и были ранены 110 человек.