Массированная атака РФ: каждая система ПВО спасла по меньшей мере сотни жизней, — Зеленский (видео)

Президент Украины отметил, что российские оккупанты 2 января применили почти сто ракет различных типов, по крайней мере 70 из них были сбиты, почти 60 — в районе Киева.

Западные системы противовоздушной обороны спасли во время массированного обстрела Украины во вторник, 2 января, сотни жизней. Об этом в видеообращении заявил глава государства Владимир Зеленский.

По его словам российские оккупанты применили почти сто ракет различных типов, по меньшей мере 70 из них были сбиты, почти 60 — в районе Киева.

Сейчас, как уточняет президент, продолжается ликвидация последствий атаки врага, есть погибшие.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Много пострадавших. Всем оказывается необходимая помощь", — отмечает Зеленский.

Кроме того, в видеообращении глава государства поблагодарил Воздушным силам, зенитчикам, мобильным огневым группам, работникам ГСЧС, полицейским, врачам и "каждому и каждой, кто помогает людям".

Также Зеленский отметил, что западные системы ПВО спасли во время массированного обстрела сотни жизней.

"Петриоты", "айрисы", "насамсы" — каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать", — отметил он.

Массированный обстрел Украины 2 января: что известно

Утром 2 января россияне осуществили массированный обстрел Украины. ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прогремели в Киеве и области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела Киева, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

По информации городского головы Виталия Кличко, в результате массированных ракетных ударов в столице пострадали шесть районов, в частности, Подольский, Святошинский, Печерский, Оболонский, Деснянский и Соломенский.

Напомним, в ночь с 1 на 2 января россияне атаковали Украину стаей дронов-камикадзе. Согласно заявлению Воздушных сил, сбили все российские БПЛА. В результате падения обломков в столице возник пожар, сообщили в КГГА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного обстрела Украины со стороны России пострадали 92 человека.