Родерих Кизеветтер убежден, что противостояния не избежать, если страны не изменят подход к помощи Украине. Однако, по его словам, канцлер Германии все еще рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным.

Страны НАТО имеют время на то, чтобы подготовиться к войне с Россией. Об этом в интервью литовскому изданию LRT, опубликованном 1 января, заявил депутат Бундестага и экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер.

"У нас есть только 5-8 лет на подготовку, некоторые говорят, что минимум три года", — сказал он.

Немецкий депутат отметил, что Россия уже активизировала военную экономику и начала "словесные нападки" на целостность других стран, в частности Латвии. По его мнению, Кремль планирует использовать "как оружие" миграцию.

"Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и будет пытаться расколоть наше общество, пытаться внести путаницу, например, рост миграции", — предупредил Кизеветтер.

Он отметил, что Литва больше подготовлена к войне с РФ, чем Германия. Франция — вообще не готова к вооруженному конфликту.

Как объяснил депутат Бундестага, осуществится ли "пессимистический сценарий", то есть война с НАТО, будет понятно уже зимой. Если из-за "еще большей угрозы" из Украины начнут бежать миллионы людей, это станет первым сигналом. Массовая миграция, "ужасные события" в Украине и пацифистские настроения в Европе помешают военным инвестициям.

"Мы должны противостоять этому", — подчеркнул Кизеветтер.

По его словам, из всей помощи только 30% Украина получает от Европы. Канцлер Олаф Шольц все еще надеется на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому помощь Германии меньше, чем могла бы быть.

Немецкий депутат убежден, что правительство должно изменить свой подход к помощи. Украине должны предоставлять не только столько, сколько нужно, но и как можно быстрее.

Напомним, 1 января президент России Владимир Путин заявил, что сама Украина для него якобы "не враг". Он убежден, что против Кремля борются западные элиты.

Ранее, 30 декабря, госсекретарь Польши Павел Залевский заявил, что Путин не решится атаковать НАТО, потому что он "не является сумасшедшим".