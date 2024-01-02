Россияне заблокируют доступ к интернету некоторым украинцам: что задумали оккупанты

Оккупанты хотят ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета. Для доступа к сети жители на ВОТ должны иметь российские паспорта, рассказали координаторы подполья.

На временно оккупированных территориях россияне решили заблокировать доступ к интернету украинцам, у которых нет российского паспорта. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях враг придумал новый метод принудительной паспортизации и контроля за местным населением", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что враг планирует ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета. В результате, у всех местных жителей должен быть российский паспорт, чтобы иметь возможность и в дальнейшем получить услуги. Кроме этого, в Центре считают, что это усилит контроль за украинцами.

"В то же время это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу "нелояльных граждан", — добавили в сообщении ЦНС.

Напомним, 20 декабря в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают мобилизационные действия. В результате такие действия усиливают дефицит рабочей силы в городах. Координаторы подполья отметили, что большинство населения не поддерживает противника и покинула регионы.

23 ноября россияне разделили местных жителей на временно оккупированных территориях на три категории. Речь идет о тех, кто получил российские паспорта; тех, кто имеет вид на жительство (не получили паспорт РФ); тех, кто является "лицами без гражданства", то есть не получили ни российские паспорта, ни вид на жительство.