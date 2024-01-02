Обстрел Харькова: актрису театра Викторию Тимошенко доставили в больницу в тяжелом состоянии

В местном медиа рассказали, что женщина пережила Вторую мировую войну и является Заслуженной артисткой Украины.

В результате ракетной атаки российских оккупантов во вторник утром, 2 января, пострадала 89-летняя актриса Харьковского академического драматического театра Виктория Тимошенко. Об этом сообщил актер Евгений Сафонов, ссылаясь на внука артистки.

По словам Сафонова, сначала внук Виктории Тимошенко рассказал, что актриса погибла, однако, позже оказалось, что женщина находится в очень тяжелом состоянии в реанимации в харьковской больнице.

"Чудеса случаются, внук сказал что Виктории Николаевны больше нет. Но она решила по своему. И дает представление. Когда уже везли, она поняла, что еще не время. Она находится в очень тяжелом состоянии в реанимации 4 неотложной помощи", — говорится в заметке.

В результате атаки РФ по Харькову пострадала актриса

По информации медиагруппы "Накипело", Виктория Тимошенко родилась в 1934 году, пережила Вторую мировую войну и является Заслуженной артисткой Украины.

Харьковский академический драматический театр: что известно

Драматический театр был создан 17 ноября 1933 года в Харькове.

В 1971 году Харьковский государственный драматический театр тогда еще имени А. С. Пушкина получил звание академического. 24 декабря 2022 года депутатами Харьковского облсовета театр был переименован.

Труппа театра в настоящее время сформирована, преимущественно, из выпускников разных лет Харьковского института искусств им. И. П. Котляревского.

Харьковский академический драматический театр. Фото: Википедия

Обстрел Харькова 2 января: детали

Часть воздушных объектов противника во вторник, 2 января, была направлена по Харькову. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что в результате привело к разрушениям и пострадавшим. Ранены были 45 украинцев, а 1 умер. Информация является предварительной, ведь спасательная операция продолжается.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что погибшей является 91-летняя женщина. В медицинских учреждениях Харькова находится 38 человек, которым необходима была неотложная помощь.

Всего было по меньшей мере 6 ракетных ударов. Они пришлись на Шевченковский район города. Среди пострадавших оказалась и советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова. Они с несовершеннолетним сыном получили ранения, однако смогли чудом избежать серьезных травм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного обстрела Украины со стороны России пострадали 92 человека.