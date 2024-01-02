"Засветили" работу ПВО: СБУ демонтировала веб-камеры в Киеве (видео)

Российские спецслужбы взломали две роботизированные онлайн-камеры наружного наблюдения в столице. Таким образом враг собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву, рассказали в СБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу противовоздушной обороны и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки Вооруженных сил Российской Федерации 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"СБУ заблокировала веб-камеры, которые "засветили" работу ПВО во время ракетной атаки РФ на Киев 2 января", — говорится в сообщении.

Две роботизированные онлайн-камеры наружного наблюдения были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за ВСУ в Киеве. В частности, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. Однако из-за хакерского взлома противник получил удаленный доступ к управлению этой веб-камерой. Российские спецслужбы меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube.

В результате россияне скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры. Также еще одно устройство было заблокировано в одном из жилых комплексов столицы, жильцы его использовали для наблюдения за придомовым паркингом.

Киберспециалисты СБУ отметили, что оккупанты удаленно управляли этой веб-камерой для скрытой фиксации прилегающей территории, в том числе и объектов критической инфраструктуры.

"По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", — рассказали в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для нейтрализации новых попыток противника вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.

С начала полномасштабного вторжения киберспециалисты СБУ заблокировали работу около десяти тысяч IP-камер, их россияне могли использовать для корректировки ракетных ударов по Украине.

Напомним, утром 2 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. По данным КМВА, по столице волнами выпустили крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55 и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и около десяти "Кинжалов".

По словам украинского волонтера, главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, утром 2 января Украина отразила массированную ракетную атаку с применением большого количества баллистических ракет. Он подчеркнул, что ни одна страна мира не воевала с подобным оружием.