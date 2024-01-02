Ракетный удар по Киеву: погибла профессор "Киево-Могилянской Академии" Людмила Шевцова

2 февраля женщине должно было исполниться 85 лет. Людмила Шевьева была доктором биологических наук, профессором, заведующей отделом Института гидробиологии НАН Украины и преподавательницей университета "Киево-Могилянская Академия".

2 января во время ракетного обстрела Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву погибла преподавательница университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Шевцова. Об этом сообщили в Институте гидробиологии НАН Украины.

"Сегодня 2 января 2024 года во время террористической ракетной атаки на Киев погибла Шевцова Людмила Васильевна — доктор биологических наук, профессор, долгие годы — заведующий отделом Института гидробиологии НАН Украины, в последние годы — преподаватель университета "Киево-Могилянская Академия", — говорится в сообщении.

Людмила Шевцова: что о ней известно

Заместитель директора по научной работе Института гидробиологии НАНУ Владимир Юришинец рассказал, что Людмила Шевцова училась в КНУ имени Тараса Шевченко с 1956 по 1961 годы, после чего начала работали в должности лаборанта в Институте гидробиологии. В 1969 году женщина окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, тогда как 1991 году — докторскую.

Шевцова некоторое время возглавляла отдел гидробилогии речных систем Института гидробиологии НАНУ и исследовала фауну дна каналов, оросительных систем Украины, а именно юга Украины. Она была специалистом по двустворчатым моллюскам. Также она имеет работы по Днестру, каналу Днепр-Донбасс, каналу Дунай-Сасык и работала в Средней Азии, исследуя зообентос (совокупность животных организмов, обитающих на дне водоемов, — ред.) каналов пустынь.

В пресс-службе "Киево-Могилянской академии" сообщили, что с 2014 года Шевцова работала на кафедре экологии факультета естественных наук НаУКМА. Она была гарантом магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

2 февраля женщине должно было исполниться 85 лет. Детали о захоронении пообещали сообщить позже.

ВС РФ атаковали Киев

Утром 2 января российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. По данным КМВА, ночью враг атаковал БПЛА, а утром волнами выпустил крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55 и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Украинская ПВО сбила все дроны, более 60 крылатых ракет и десять "Кинжалов".

Напомним, утром 2 января оккупанты запустили по Украине 99 ракет различного типа. В Киеве, области и в Харькове зафиксированы разрушения, есть погибшие.