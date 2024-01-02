Чтобы координировать операции против Израиля: Иран направил эсминец в Красное море

Нападения йеменских боевиков-хуситов нарушили мировую торговлю: крупные судоходные компании выбирают более длинный и дорогостоящий маршрут вокруг африканского мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал.

ВМС Ирана направили эсминец в Красное море в составе флотилий, которые принимают участие в регулярных миссиях в международных водах. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Эсминец Alborz, действовавший в качестве военного судна 94-й флотилии ВМС Ирана, в понедельник, 1 января 2024 года, пересек Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море. Его задача, как утверждает агентство, "координировать военно-морские операции в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах".

Об усилении присутствия военно-Морских сил Ирана в международных водах лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи говорил еще в ноябре 2022 года. Позже он также подчеркнул необходимость усиления боевых возможностей и оборонной техники Военно-морского флота, продолжения навигации в отдаленных и международных водах.

На самом деле, как утверждают международные эксперты, например издания Politico, этот шаг фактически делает Иран участником кризиса, который продолжает развиваться в Красном море и к которому причастны поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

Ситуация в Красном море

Напомним, что 9 декабря вооруженная группировка хуситов в Йемене, действующая при поддержке Ирана, заявила, что будет блокировать прохождение Баб-эль-Мандебский пролив на пути к Суэцкому каналу всех кораблей из любых стран, идущих в Израиль. В рамках этого заявления была предпринята серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

Последняя попытка боевиков-хуситов напасть на контейнеровоз Maersk Hangzhou с помощью ракетного обстрела была зафиксирована 30 декабря прошлого года. Это побудило компанию Maersk приостановить все рейсы через Красное море.

Нападения йеменских боевиков-хуситов нарушили мировую торговлю: крупные судоходные компании выбирают более длинный и дорогостоящий маршрут вокруг африканского мыса Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли.

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США, которые начали операцию Operation Prosperity Guardian, еще 19 декабря заявили, что более 20 стран согласились участвовать в усилиях по защите судов в водах Красного моря недалеко от Йемена. Однако нападения продолжаются, и союзники США неохотно присоединяются к коалиции, причем почти половина из них не заявляют о своем присутствии публично.

Вместе с тем йеменские хуситы продолжают терроризировать коммерческое судоходство и создают зону напряженности в Красном море.

Военный корабль и несколько коммерческих судов США 3 декабря подверглись нападению в Красном море со стороны Йемена. Поддерживаемые Ираном хуситы часто атакуют корабли в регионе, запускают беспилотники и ракеты по Израилю.

11 декабря проиранские прокси атаковали БПЛА французский фрегат в Красном море и запустили с перерывом в два часа беспилотники по фрегату Languedoc. Экипаж корабля применил зенитные комплексы для защиты.