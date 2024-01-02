Двумя прямыми попаданиями: ВСУ уничтожили новый комплекс "Ястреб-АВ" РФ стоимостью $250 млн (видео)

Модель комплекса россияне демонстрировали на форуме "Армия-2022". Его испытания завершили только в 2022 году.

На Херсонщине с помощью американской реактивной установки М142 HIMARS украинские бойцы уничтожили новейший российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ". Силы обороны предоставили видеоподтверждение этого факта.

Военные 73 Морского центра СпО и 140 батальона применили HIMARS для уничтожения, а огонь по комплексу корректировали с помощью разведывательного беспилотника, который следил за россиянами.

Испытания комплекса были завершены в начале 2022 года, а на боевое вооружение оккупантов, согласно сообщениям росСМИ, он стал лишь несколько дней назад

Сколько стоил россиянам новенький "Ястреб-АВ"

Ранее МО РФ отчитались, что российская армия получила на вооружение комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ".

Радиолокационный комплекс с фазированными антенными решетками способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, определяя точные координаты позиций. Его стоимость по предварительным оценкам может достигать 250 миллионов долларов.

"Ястреб АВ" — разработка "Научно-производственного объединения "Стрела"

Противобатарейные РЛС обнаруживают ракету или снаряд непосредственно и по нескольким точкам траектории вычисляют ее, определяя как расположение огневой позиции врага, так и место падения снаряда.

Известно, что "Ястреб АВ" — это разработка "Научно-производственного объединения "Стрела", которая является частью концерна "Алмаз-Антей". Комплекс используют для вычисления позиций артиллерии. Публично ее впервые показали в 2017 году, а заказ на разработку был подписан в 2011 году. Машина базируется на колесном шасси БАЗ-6910-025 с колесной формулой 8х8.

Добавим, что летом 2023-го ВСУ уничтожили под Соледаром редкую станцию РЛС "Аистенок", которая должна была выявлять тяжелую бронетехнику и артиллерию.

Тогда же спецподразделение СБУ подбило российскую РЛС "Подлет", которая должна служить целеуказанием для средств ПВО.