Обстрел Харькова: российские оккупанты ударили ракетой по школе (фото)

По информации журналистов, на месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров. В ближайших частных домах побило окна.

Вечером 2 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом написал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности учебное заведение.

Позже чиновник добавил, что российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Как сообщает "Суспільне", российская ракета попала по одной из школ Основянского района, в результате чего часть двухэтажного здания обвалилась. В соседних частных домах побило окна.

СМИ пишут, что на месте удара образовалась воронка диаметром около десяти метров. Яма наполнилась водой, в связи с чем спасатели сделали предположение, что российский снаряд повредил подземный водопровод.

Напомним, утром 2 января российская ракета попала в одно из лечебных учреждений города, где проходили реабилитацию травмированные и раненые украинские защитники. Остаток российской ракеты с боевой частью застрял в полу первого этажа медицинского учреждения.

Кроме того, из-за российского обстрела 2 января в Соломенском районе Киева полностью разрушены семь квартир, еще более 300 – повреждены. По словам пресс-секретаря ГСЧС Александра Хорунжего, ВС РФ осуществили одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны.