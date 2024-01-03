Мстят за массированный обстрел: партизаны заявили о начале "операции возмездия" против ВС РФ (фото)

По данным подполья, за последние 2 дня значительно увеличилось число раненых и погибших российских военных в Крыму.

Агенты "Атеш" из числа медицинского персонала военного госпиталя в Симферополе сообщают, что медучреждение забито российскими военными. Об этом партизаны сообщили в Telegram.

"Значительное число раненых поступило за последние 2 дня. Речь идет о десятках 200-х и 300-х оккупантах", — отметили они.

Как добавили в "Атеш", вероятно, Силы обороны Украины начали операцию возмездия против российских оккупантов.

"Говорили же, что массированные ракетные удары по гражданским вам с рук не спустят", — добавили партизаны.

Партизаны заявили о начале операции возмездия против россиян Партизаны заявили о начале операции возмездия против россиян Партизаны заявили о начале операции возмездия против россиян Партизаны заявили о начале операции возмездия против россиян

Напомним, 4 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне начали строить новый военный госпиталь во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Он рассчитан на 150 человек.

24 ноября координаторы подполья рассказали, что на временно оккупированных территориях студентов фейковых медицинских учебных заведений заставляют помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников привлекают к работе как на практику.