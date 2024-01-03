Оккупанты умирают в дороге: Россия сделала себе же "медвежью услугу" на Луганщине (видео)

Как объяснил экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне переместили медицинское оборудование в регионе, чтобы похвастаться открытием целого "городка" в оккупации. Теперь их раненые бойцы не доживают до встречи с медиками.

Во временно оккупированной части Луганской области катастрофическая ситуация с медициной. От этого страдают как местные жители, так и сами захватчики. Деталями в эфире телемарафона 2 января поделился экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

С начала оккупации медицинские учреждения сконцентрировали на лечении раненых бойцов ВС РФ. Гражданским в них могут помочь только в случае, когда ситуация критическая и возможна смерть. Даже обследования у врачей не добиться.

Кроме того, после полномасштабного вторжения оккупанты демонтировали и вывезли медицинское оборудование. Все оно из меньших населенных пунктов поехало в Луганск — для торжественного открытия целого "городка".

"Таким образом они сделали невозможным помощь для гражданских людей. Даже и тяжело раненых военных пока довозят до того Луганска, то они уже из статуса 300 переходят в статус 200", — рассказал Гайдай.

Также проблемы для жителей Луганской области создает принудительная паспортизация. Без вражеского гражданства многие услуги недоступны, в частности диализ и инсулин.

Даже в случае, когда ситуация критическая, в прифронтовой зоне невозможно вызвать "скорую". Из-за проблем со связью в экстренные службы просто не получается дозвониться.

"Более того, если человек где-то нашел эту связь и тихонько пытается кому-то там дозвониться — в ту же самую "скорую", а его увидели, то могут даже на подвал забрать. Потому что они думают, что кто-то там звонит, чтобы прокомментировать что-то или предоставить какую-то информацию о размещении личного состава или военной техники врага", — отметил экс-руководитель ОВА.

Комментарий Сергея Гайдая (о ситуации с медицинской помощью — с 12:07)

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе в очередной раз отравились оккупанты. Местные партизаны признались, что поставили "дружественным наливайкам" партию алкоголя от себя.

В ЦНС 2 января информировали, что в ВС РФ пытаются скрыть тренд на дезертирство среди оккупантов. Бойцы массово бегут из частей, а также отказываются выполнять приказы командования.