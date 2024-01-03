"Атеш" разведал вооружение воинской части ВС РФ в Московской области (фото)

Партизаны зафиксировали полную номенклатуру техники, которую активно восстанавливают для передачи на Донецкое направление.

Украинское подполье разведало вооружение воинской части в городе Ногинск, что в Московской области. Об этом в среду, 3 января, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Агент партизан, который недавно призвался на службу в эту воинскую часть, проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения.

По информации в заметке, соответствующая воинская часть находится по адресу Электростальское шоссе, 8.

Подполье зафиксировало полную номенклатуру техники, которая хранится в части. Агент сообщил, что ее активно восстанавливают для передачи на Донецкое направление.

Точные координаты парка восстановленных БМП партизаны передали Силам обороны Украины.

Напомним, 2 января в движении "Атеш" сообщили, что партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.

Также 2 января украинское подполье обнаружило военную технику Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожной станции во временно оккупированном Октябрьском в Крыму.

30 декабря в партизанском движении "Атеш" в Telegram сообщили, что партизаны провели комплексную разведку во временно оккупированном Евпаторийском районе в Крыму. По их словам, на территории старого санатория может быть расположен личный состав Вооруженных сил Российской Федерации.