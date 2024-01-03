Для ударов по РФ: в Польше призвал передать Украине ракеты большой дальности

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, союзники Украины должны ответить Кремлю ужесточением санкций, чтобы в РФ не могли производить новое оружие, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.

В ответ на регулярные обстрелы территории Украины со стороны РФ страны Запада предложили ужесточить экономические меры в отношении России и предоставить Киеву ракеты дальнего действия для противодействия использованию пусковых установок оккупантами. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Twitter (X).

Пост Сикорского

"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину языком, понятным Путину", — написал он.

МИД Польши предложил внедрить ужесточение санкций, чтобы оккупанты не могли производить новое оружие из контрабандных компонентов. А также он подчеркнул необходимость предоставления Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.

Напомним, утром 2 января российская ракета попала в одно из лечебных учреждений города Харькова, где проходили реабилитацию травмированные и раненые украинские защитники. Остаток российской ракеты с боевой частью застрял в полу первого этажа медицинского учреждения.

Кроме того, из-за российского обстрела 2 января в Соломенском районе Киева полностью разрушены семь квартир, еще более 300 – повреждены. По словам пресс-секретаря ГСЧС Александра Хорунжего, ВС РФ осуществили одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны.