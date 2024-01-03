Усиление мобилизации: кто будет вручать повестки в 2024 году

Новый законопроект о мобилизации может упростить не только процедуру вручения повесток, но и обеспечить большую гибкость и эффективность мобилизационного процесса.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации в Украине изменится процедура вручения повесток. Об изменениях, которые могут ожидать военнообязанных мужчин рассказало издание "24 Канал".

Законопроект предлагает выдавать повестки через электронный кабинет призывника или электронную почту. Однако работники ТЦК и СП, работодатели и правоохранители продолжат выполнять свои обязанности по личному вручению повесток. В частности, работодатели смогут выписывать повестки только на рабочих местах, тогда как представители ТЦК и Нацполиции смогут вручать этот документ в любом месте — дома, на улице или общественном заведении.

Законопроект о мобилизации может упростить не только процедуру вручения повесток, но и обеспечить большую гибкость и эффективность мобилизационного процесса во время войны.

Отметим, что сейчас представители Нацполиции не могут выписывать повестки, однако они могут получить это право в случае принятия законопроекта в том виде, в котором он был зарегистрирован.

Напомним, во время военного положения выехать из Украины могут 11 категорий мужчин. Для выезда им нужно иметь ряд документов и убедиться, что их ситуация не подлежит исключению.

Ранее адвокат Мария Левченко рассказала, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не станут на воинский учет, ждет административная ответственность за нарушение соответствующего требования. По ее словам, женщины, которые станут на учет, должны будут следовать действующим нормам закона относительно воинской обязанности и службы, как и мужчины.