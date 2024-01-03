19 воздушных целей: Наев рассказал, как мобильные огневые группы отбили атаку РФ на севере (видео)

Мобильные огневые группы были вооружены ЗРК малой дальности, зенитно-артиллерийскими пушками, ПЗРК и пулеметами, рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Мобильные огневые группы по противовоздушной обороне уничтожили 8 из 17 обезвреженных ударных дронов и 11 из 48 сбитых крылатых ракет в Северной операционной зоне 2 января. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram.

"8 из 17 (47%) обезвреженных ударных беспилотных летательных аппаратов, а также 11 из 48 (19%) сбитых крылатых ракет в Северной операционной зоне — это достижения мобильных огневых групп по противовоздушной обороне за 2 января", — сказал Сергей Наев.

Он отметил, что мобильные огневые группы были вооружены зенитно-ракетными комплексами малой дальности, зенитно-артиллерийскими пушками, переносными зенитно-ракетными комплексами и крупнокалиберными пулеметами.

"Спасибо вам, ребята, за невероятное мужество и преданность своему делу! Благодаря вам мы смогли укрепить наш воздушный щит и тем самым спасти тысячи жизней наших гражданских лиц. Каждая семья, каждая живая душа благодарит вас за вашу защиту. Горжусь каждым из вас!" — подчеркнул он.

Сергей Наев добавил, что наша общая цель — это защитить каждого украинца от российского террора, в частности ради этого каждый день и ночь военные и в дальнейшем будут стоять бок о бок.

ВС РФ обстреляли Украину 2 января

Утром 2 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины, враг применил ракеты и ударные дроны. По словам главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, украинская ПВО отразила массированную ракетную атаку с применением большого количества баллистических ракет. Он подчеркнул, что ни одна страна мира не отражала такие атаки. В Воздушных силах рассказали, что оккупанты выпустили по Украине 99 целей, из них 72 были уничтожены ПВО.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты выпустили по Украине десять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", украинская ПВО сбила все эти цели.