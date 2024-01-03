Будут воевать за страну: Белорусская освободительная армия показала новую символику (фото)
Сейчас бойцы организации ведут вооруженную борьбу за Украину, но дальше они станут полноценной армией, которая будет освобождать Беларусь.
Еще 29 ноября в Киеве презентовали новую белорусскую символику, униформу и звания. Оппозиционное издание "Наша Нива" узнало детали будущего Белорусской освободительной армии (БВА).
Боец с позывным "Туман" рассказал, что означает новая символика, и какой смысл в нее вкладывают. Была показана парадная и боевая форма Белорусской освободительной армии: кокарды, петлицы, нарукавные знаки принадлежности, звания, знаки отличий в боях и прочее. Была продемонстрирована униформа серого цвета, для военных которые сейчас воюют за Украину.
Белорусская освободительная армия — это сила, которая будет освобождать Беларусь. Сейчас военные сражаются за Украину и создали общественное объединение, в дальнейшем они хотят стать полноценной армией. Поэтому сейчас символика иногда встречается на технике белорусов, воюющих за Украину, а все остальные остается на уровне концепта.
"Сегодня весь белорусский народ сопротивляется преступному режиму, действующему в интересах иностранного государства, путинской России. Поэтому БВА не будет армией в академическом понимании этого слова, это организация народной борьбы за восстановление законности, демократического конституционного строя и независимости Беларуси. Здесь найдут свое место и гражданский волонтер, и генерал", — объясняет "Туман".
Название "Белорусская освободительная армия" объединяет военных разных эпох. Основная цель — освобождение Беларуси. Отмечается, что украинские геральдисты высоко оценили символику, которую показали организаторы.
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