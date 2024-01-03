Беспокоит двигатель: будут ли работать ракеты ATACMS, которые может получить Украина, — Newsweek

Американские военные уверены, что старые ATACMS и другие ракеты не нужно утилизировать. Вместо этого лучше их предоставить Украине для ударов по целям в Крыму, на Донбассе и на юге.

США может предоставить Украине ракеты ATACMS, которых на складах Пентагона есть более тысячи. Их планируют утилизировать, поскольку истекает срок годности. Однако эксперты считают, что ракеты до сих пор в рабочем состоянии и поэтому стоит передать их ВСУ для ударов по базам ВС РФ на оккупированных территориях. О том, есть ли опасность в истечении срока годности, говорится в статье на портале Newsweek.

Журналисты портала пообщались с экспертами, которые прояснили ситуацию относительно ракет ATACMS: с экс-командующим армией США в Европе генералом Беном Ходжесом, с экс-советником главнокомандующего ВСУ Дэном Райсом (Daniel Rice) и с сотрудником Международного института стратегических исследований Фабианом Хинсом (Fabian Hinz). Собеседники журналистов считают, что вопрос предоставления Украине этих ракет — это вопрос политики, а не срока годности.

В США есть несколько сотен M39 и M39A1 — 1114 шт., как в ноябре сообщило агентство Reuters, напомнили на портале. Налоги американцев потратят на то, чтобы их утилизировать. Утилизацию проведут по двум причинам: истечение срока годности и замена более новыми ракетами.

Бен Ходжес согласился, что ВСУ воспользовались ранее предоставленными ATACMS "достаточно эффективно". По мнению офицера армии США, эти ракеты, хоть и довольно старые, сохранили работоспособность.

"Многое зависит от того, насколько истек срок годности оружия, но ракета может иметь годы жизни даже после этой даты", — привели на портале слова Ходжеса.

Фабиан Хинс отметил, что с ракетами подобного типа может возникнуть не много проблем. Одна из них — работа твердотопливного двигателя, для которого важную роль играет качество производства и условия хранения. Однако срок годности "может быть выше, чем рекламируется", подчеркнул специалист.

Дэниел Рейс подтвердил, что ракеты планируют уничтожить "за счет налогоплательщиков". Вместо этого их лучше использовать против Москвы, поскольку, по его словам, "срок годности этого типа ракеты не вызывает опасений". Он согласился, что Пентагон до сих пор использует MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью — именно их получили осенью ВСУ. MGM-140 вскоре заменят на более новые, например, Precision Strike Missile. Однако в арсеналах США есть тысячи старых ракет, которые может получить Украина и эффективно использовать против баз РФ на оккупированных территориях.

По мнению Ходжеса, ATACMS не предоставляют вовсе не из-за возраста снарядов, а вследствие определенных политических решений правительства США. Если их отдать ВСУ, то Украина имела бы возможность взрывать врага "на каждой квадратной миле". Экс-командующий армией США заявил, что "нет веских причин не предоставлять это оружие".

ATACMS для Украины — детали

Отметим, ATACMS — баллистическая ракета малой дальности, которую создали проектировщики компании Lockheed Martin 35 лет назад — в 80-х годах прошлого века. Каждая ракета ориентировочно стоит около 1,5 млн долл. и ее можно запускать с систем HIMARS, которые Украина получила от США.

В октябре 2023 года стало известно об ударах по авиабазам ВС РФ на расстоянии около 100 км от линии фронта — под Бердянском и Луганском. По оценкам, россияне тогда потеряли несколько самолетов и вертолетов. Украинское командование подтвердило, что использовали ракеты ATACMS, полученные от Пентагона. Позже представители правительства США заявили, что Силам обороны предоставили только 20 таких ракет.

Напоминаем, в США до сих пор не поддержали предоставление Украине 61 млрд долл., которых должно было бы хватить на предоставление оружия в течение 2024 года. В конце 2023 американское правительство выделило последний пакет помощи: около 250 млн долл. пошли на снаряды различных калибров и ракеты HIMARS.