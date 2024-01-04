Массированная ракетная атака 29 декабря: в Киеве количество жертв возросло до 32, — КГВА

Следователи криминалисты Министерства внутренних дел Украины во время экспертизы обнаружили еще двух погибших. Всего от атаки ВС РФ по столице пострадали 30 человек.

В пятницу утром, 29 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по столице. Во время экспертизы обнаружили еще двух погибших. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Следственными криминалистами ГУ МВД при осуществлении экспертизы было обнаружено еще двух погибших", — говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что по состоянию на 07:00 на основании проведенных следственных действий, общее количество погибших от ракетного удара российских оккупантов составляет 32 человека. Пострадавших на данный момент 30 человек.

Массированные удары ВС РФ по Украине 29 декабря: детали

29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг выпустил почти 160 дронов и ракет. Всего было выпущено 36 дронов типа Shahed-136/131, 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22/Х-32, 14 баллистических ракет С-300/С-400/"Искандер-М", 5 аэробаллистических ракет "Кинжал", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59.

Напомним, 1 января в Киеве объявили день траура из-за массированной ракетной атаки 29 декабря. По словам мэра столицы Виталия Кличко, атака врага стала крупнейшей по количеству жертв среди мирного населения. В частности, в Киеве повреждения были зафиксированы в Подольском, Святошинском, Шевченковском и Дарницком районах. Также разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".