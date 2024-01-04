Не осталось ни следа: партизаны показали разрушенную оборону ВС РФ в Крыму (фото, видео)

Украинское подполье говорит, что фортификационные сооружения все равно бы не помогли оккупантам удержать захваченную украинскую территорию.

Партизаны показали в каком состоянии находятся оборонительные сооружения, которые российские военные построили в Евпаторийском районе. Говорят, что они полностью разрушены. Об этом движение "Атеш" написало в своем Telegram-канале.

Они опубликовали фото и видео с общественного пляжа в Заозерном. На них видно, что от некогда оборонительных сооружений оккупантов остались только разбросанные по пляжу белые мешки.

"От некогда комплексных сооружений не осталось ни следа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь местные жители радуются, ведь теперь российские военные не будут отбирать у них пляж.

В украинском подполье отмечают, если бы фортификационные сооружения не были разрушены, они все равно бы не помогли оккупантам удержать захваченную украинскую территорию.

Также они поделились координатами пляжа — 45.154857, 33.287646.

Фото: Telegram/Атеш

Оборонительные сооружения оккупантов в Крыму

Партизаны неоднократно сообщали, что оккупанты строят различные фортификационные сооружения в Крыму. Так, в октябре движение "Атеш" сообщало, что военные РФ получили новые распоряжения о повышении обороноспособности в Крыму.

К примеру, оккупанты строили оборонительные линии неподалеку Феодосии и со стороны Батального. Отмечалось, что такие действия российских военных связаны с атаками по их военным объектам.

В украинском подполье даже показывали, как выглядят выкопанные оккупантами оборонительные траншеи вблизи Феодосии.

Также российские военные готовятся к обороне в Черноморском районе временно оккупированного полуострова. Там Вооруженные силы России тоже обустраивают окопы, впрочем в подполье говорили, что они не пригодны к использованию по назначению.

Напомним, недавно партизаны обнаружили ряд военных объектов РФ в Заозерном. Предположительно оккупанты разместили свой личный состав на территории старого санатория. В частности, его периметр охраняют вооруженные солдаты.

Также в подполье обнаружили скопление военной техники оккупантов на железнодорожной станции в Октябрьском. Ее планируют отправить на Херсонское и Запорожское направления.