Всегда будут под прицелом: эксперты назвали важность Лимана, Славянска и Краматорска

Лимано-Купянское направление является приоритетным для ВС РФ и главы Кремля Владимира Путина. На этом участке фронта противник сосредоточил до 110 тысяч человек.

На Лимано-Купянском направлении происходят динамичные события. Этот участок фронта приобрел особую важность в глазах противника. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Российские военные продолжают активные операции на направлении в сторону Купянска. Главнокомандующий Восточной группировкой Вооруженных Сил Украины, Александр Сырский, предварительно доложил о штурме оккупантами позиций вблизи поселка Синьковка. Такими действиями противник стремится установить опорный пункт для последующего продвижения на Купянск.

Кроме того, эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев указывает на то, что противник сосредоточил до 110 тысяч человек на направлении Лимано-Купянск. Кроме того, короткое логистическое плечо предоставляет ему определенное преимущество в операционном плане.

"На определенных участках проводится передислокация, об этом говорит снижение темпа боевых столкновений. Вообще я думаю, враг накапливает ресурсы, и мы на пороге достаточно динамичных событий", — считает Селезнев.

Согласно его мнению, данный сегмент фронта представляет собой высший приоритет для российских военных. Конкретно на Лиманском направлении они стремятся приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации. Купянское направление остается включенным в план оккупации Харьковской области, предполагаемый российским лидером Владимиром Путиным в рамках так называемого "проекта Новороссия".

Также глава Центра военно-правовых исследований, Александр Мусиенко, подчеркнул, что сами местные жители Лимана идентифицируют свой город как северные ворота Донбасса.

"Лиман, Славянск и Краматорск всегда будут под прицелом и представлять особый интерес для врага. Потому что без захвата, например, Лимана невозможно реализовать задачу по захвату Донецкой области", — объяснил он.

По мнению Мусиенко, обстановка в районе Лимана характеризовалась регулярными периодами активизации и замедления наступления, связанными с перемещением войск в направлении Бахмута и Авдеевки. Эксперт отметил, что в настоящее время оккупационные войска проводят перегруппировку с целью возобновления боевых действий. Это особенно актуально, учитывая изменение погодных условий, что позволяет использовать боевую технику.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, сколько артиллерийских снарядов нужно ВСУ для выхода к границам 1991 года.

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