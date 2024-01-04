ВСУ применяют польские САУ Krab c индийскими боеприпасами: как они попали в Украину (видео)

По мнению польских военных обозревателей, САУ Krab стали одним ключевых вооружение благодаря способности вести огонь боеприпасами разных типов.

Польские самоходные гаубицы Krab считаются универсальными, способными стрелять различными боеприпасами разных типов и производителей. Среди недавно проверенных боеприпасов, используемых с "Крабом", теперь присутствуют и индийские снаряды, применяемые украинскими артиллеристами на переданных Польшей САУ. Об этом 4 января пишет польское издание Defence 24.

Как отмечают обозреватели, САУ Krab стали ключевым оружием в украинских вооруженных силах по нескольким причинам, включая возможность использования различных боеприпасов.

Ранее записи демонстрировали стрельбу украинских "Крабов" с использованием артиллерийских снарядов M107, списанных более 30 лет назад и переданных с итальянских складов.

Каким образом индийские артиллерийские снаряды попали в Украину

По мнению обозревателей издания, скорее всего, индийские снаряды попали в Украину через закупки стран-союзников, возможно, не напрямую, от индийской промышленности или армии. Интересно, что в прошлом году украинцы получили партию артиллерийских боеприпасов из Пакистана, страны-конкурента Индии в регионе. Несмотря на потенциал промышленности обеих стран, качество пакистанских боеприпасов, вероятно, не соответствует западному стандарту.

Что известно о САУ Krab

Krab — польская гусеничная артиллерийская система, заменившая постсоветскую 2S1 Goździk в 2001 году. Основное вооружение — 155-мм пушка-гаубица L/52 с боезапасом 40 снарядов, способная поражать цели на расстоянии более 40 км.

В настоящее время Krab используется только в польской и украинской армиях.

САУ Krab Фото: Открытые источники

Напомним, 7 сентября 2023 года СМИ писали, что Польша инвестирует 200 млн долларов для расширения производства САУ Krab.

Ране, 24 июля в ВСУ показали, как Krab разбили штурмовую группу российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.