Россияне бежали в ужасе: ВСУ разгромили бронеколонну на Купянском направлении (видео)

ВСУ использовали против бронетехники мины, дроны и различные системы поражения.

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение колонны бронетехники на Купянском направлении. Соответствующее видео 4 декабря опубликовали в Telegram-канале ударной аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На опубликованных кадрах можно наблюдать последовательное уничтожение российской бронетехники, включая БМП и танки. Часть техники во время удара попыталась развернуться и покинуть поле битвы, однако безуспешно — вся техника была уничтожена, а личный состав ВС РФ пустился в бегство.

Как ВСУ удалось разбить вражескую колонну

Судя по опубликованным кадрам, российская техника была уничтожена, попав в "огневой мешок". По россиянам отработали из минометов, дронов, а также различных систем огневого поражения и стрелковым оружием.

Отметим, что дата проведения боя не указана.

Напомним, 3 января командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, ВС РФ ежедневно проводят штурмы вблизи села Синьковка. Там они хотят создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.