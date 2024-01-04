На ВОТ подростков будут ставить на воинский учет: зачем враг привлекает украинцев в ВС РФ

Россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, на которой они воюют, поскольку это "не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ", рассказали координаторы подполья.

На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовку к массовой мобилизации украинцев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают подготовку к массовой мобилизации на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Согласно плану российских "военкоматов" с марта 2024 года все 17-летние украинские подростки на временно оккупированных южных территориях должны стать на воинский учет. В ЦНС отметили, что после проведения президентских выборов, Россия планирует наращивать темпы мобилизации на захваченных территориях.

Координаторы подполья считают, что россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, на которой они воюют. Поэтому враг использует украинцев в армии РФ для пушечных штурмов, поскольку их смерть "не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ".

В Центре призвали игнорировать инициативы противника, что в результате может не только усложнить предателям жизнь, но и обезопасить себя.

Напомним, 7 декабря в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях враг планировал отправлять 14-летних детей на военную подготовку, а 16-летних — готовить к мобилизации. В частности, подростков обучали основам стрельбы, работе с БПЛА, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

5 декабря в ЦНС рассказали, что противник развивал сеть милитаризованных клубов для украинских подростков на временно захваченных территориях. В частности, враг открыл "Центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске.