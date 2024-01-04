Массированные удары ВС РФ: Наев объяснил, на отражение скольких атак хватит ракет к ПЗРК

В среднесрочной и долгосрочной перспективах Украине нужна помощь Запада в пополнении ракетного запаса для отражения российских воздушных атак, рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Мобильным огневым группам хватит боеприпасов для отражения еще нескольких мощных вражеских атак. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии AFP.

"Текущая ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак", — сказал Сергей Наев.

По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективах Украине нужна помощь западных партнеров в пополнении ракетного запаса. Наев отметил, что враг хочет истощить украинскую противовоздушную оборону, поэтому приоритетом является большее количество боеприпасов, в частности к комплексам ПВО Patriot и самих систем. Кроме этого, последние российские атаки подчеркивают необходимость для западных союзников ускорить доставку средств ПВО, БПЛА и ракет большой дальности, подчеркнул он.

Эффективность украинской ПВО

Сергей Наев заявил, что во вторник 2 января во время отражения российской атаки эффективность ПВО была около 90%.

"Ни одна система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант добавил, что Украина работает 24/7 над повышением эффективности систем противовоздушной обороны. В частности, каждый украинец должен знать, что военное руководство делает все возможное, чтобы обеспечить его спокойствие.

Напомним, 4 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия принимает решение об атаках по Украине непосредственно перед самим ударом. По его словам, вычислить точный момент невозможно.

3 января главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что нужно уничтожать российские самолеты на земле, чтобы уменьшить интенсивность ракетных обстрелов по Украине. Он отметил, что для уничтожения бортов РФ нужно наносить дальнобойные удары.