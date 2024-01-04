Бельгия и Норвегия отправляют двухместные F-16 в Данию для обучения пилотов ВСУ (фото)

По данным СМИ, цель учебной миссии — подготовить не только пилотов, но и техников и планировщиков миссий из Украины. Перед отправкой один из самолетов лично протестировал министр обороны Норвегии.

Королевства Бельгия вслед за Норвегией планирует отправить два двухместных истребителя F-16 и приблизительно пятьдесят человек в Данию в период с марта по сентябрь для проведения учений украинских пилотов. Об этом в четверг, 4 января, сообщает франкоязычный общественный вещатель RTBF со ссылкой на Министерство обороны

Сообщается, что учебная миссия пройдет в рамках "коалиции F-16", которая объединяет тринадцать стран под руководством Дании, Нидерландов и США.

"Ее [учебной миссии] цель — предоставить украинским ВВС истребители-бомбардировщики этого типа, более старые модели, A (одноместные) и B (двухместные), построенные в 1980-х и 1990-х годах, и подготовить персонал, способный использовать эти самолеты для борьбы с российским вторжением", — сказано в сообщении.

Бельгия разместит на авиабазе Скридструп в Дании два самолета F-16B.

Сообщается, что эта учебная миссия нацелена не только на подготовку украинских пилотов, но и техников и планировщиков миссий из Украины. Украинские пилоты будут проходить обучение в нескольких странах, включая Румынию, Данию, США и Великобританию.

Бельгия отправит истребители вслед за Норвегией

В среду, 4 января, Норвегия также объявила о том, что направила два истребителя F-16 на авиабазу Скридструп в Дании для тренировки украинских летчиков.

Министерство обороны Норвегии сообщило, что глава ведомства Бьорн Арильд Грам провел испытательный полет на двухместной модели F-16, перед тем как отправить самолеты в Данию.

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте. Он отметил, что ВСУ не имели силы и средства для противодействия воздушным силам РФ во время летнего контрнаступления 2023 года. Украинские военные станут "более активными" при поддержке авиации.