Воздушные удары по территории РФ разрушают экономику оккупантов, — эксперт (видео)

Политолог Тарас Загородний заявил, что ВС РФ не могут прикрыть всю территорию России противоракетными комплексами. А уничтожение нескольких нефтеперерабатывающих заводов может нанести сильный вред.

Удары Сил обороны Украины по территории России наносят существенный вред экономике врага. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил политолог Тарас Загородний.

По его словам, важно выбирать цели, поражение которых будет действительно иметь существенное влияние на оккупантов. Кроме того, Запад не против, чтобы Украина била по территории страны-агрессора, но не западным оружием.

Загородний сказал, что все упирается в наличие у Украины своего вооружения – дронов или ракет. Эксперт заявил, что у россиян уже есть проблемы с заменой оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Им не может помочь даже Китай.

Кроме того, по словам политолога, ВС РФ не могут прикрыть всю территорию России противоракетными комплексами. А уничтожение нескольких нефтеперерабатывающих заводов может нанести сильный вред, ведь у оккупантов начнутся проблемы с дизелем для армии.

Также Загородний упомянул еще одну важную цель – Новороссийский морской порт. Там РФ имеет большую долю товарооборота. Если его уничтожить, то у россиян будет куда больше проблем.

"Порты в Новороссийске – это 30-40% товарооборота. Уничтожение этих портов – огромный удар по экономике России. Это я могу сказать вам как экономист. А военные, уверен, хорошо знают, что там делать", – заметил Загородний.

Тарас Загородний об ударах по РФ (смотреть с 35 минуты)

Напомним, что ГУР Минобороны Украины ГУР подтвердило разрушение истребителя под Челябинском. В разведке обнародовали видео, на котором видно, как горит российский боевой самолет. Причины возгорания самолета уточняются.

Также 30 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли удары по различным военным объектам на территории России. По информации от источников в спецслужбах, во время атаки было использовано более 70 беспилотников. Часть из них ПВО противника перехватила, однако большинство эффективно сработали по целям.