Авдеевка пожирает уже третий танковый полк ВС РФ: Кремль готовит еще, — Forbes

По словам журналистов, российская пехота, которой удается выжить на минных полях, под ударами артиллерии/дронов, сталкивается с 47-й бригадой и M2 Bradley. Пушки калибра 25 мм, как косой, срезают уязвимых штурмовиков.

За 10 недель по большей части безуспешных атак на украинский гарнизон в Авдеевке Донецкой области, российские войска потеряли или бросили на поле боя по меньшей мере 143 танка. Продвинувшись примерно на 2 км. Об этом пишет Forbes.

Обороняя Авдеевку, ВСУ потеряли или оставили 14 танков. Военный аналитик Дэвид Экс называет наступление под Авдеевкой ловушкой для российской армии и возможностью для ВСУ отчасти истощить наступательную группировку противника.

Принимая во внимание производство новых танков, снятие старых с длительного хранения и необходимость возместить большие потери бронетехники в 2022 году, Кремль может позволить себе списывать порядка 50 танков ежемесячно. Не истощая при этом общий арсенал — 3000 единиц танков, которые находятся на передовой.

Только возле Авдеевки российские войска теряют до 60 танков в месяц. Статистика может вырасти еще больше, когда в ход пустят 239-й танковый полк. Его ждут все те же минные поля, зоны поражения артиллерии и FPV-дронов.

Новости Авдеевки: ВС РФ готовят танки

В октябре ВС РФ понесли значительные потери в том, что касается бронетехники — и теперь пускают в ход пехоту.

Пехота уничтожается. Тем, кому удается выжить на минных полях, под ударами артиллерии и дронов, сталкиваются с 47-й механизированной бригадой ВСУ и ее боевыми машинами пехоты M2 Bradley — пушки калибра 25 мм, как косой, срезают уязвимых российских пехотинцев-штурмовиков.

Возможно, теперь российские войска планируют перебросить на Авдеевское направление еще и танки.

"К юго-западу от Авдеевки продолжается сосредотачиваться 239-й танковый полк 90-й танковой дивизии", — сообщил накануне, 3 декабря, украинский "Центр оборонных стратегий".

239-й — уже третий российский танковый полк на Авдеевском направлении после 80-го и 10-го. Сообщается, что у 239-й дивизии больше сотни танков в нескольких батальонах общей численностью несколько тысяч человек.

В 2022 году она была укомплектована Т-72. Но после неудавшейся Битвы за Киев в феврале и марте 2022 года и Харьковского контрнаступления Украины 239-ю дивизию как минимум частично вооружили более новыми Т-90.

"Но сегодня численность танкового полка близка к батальону. В начале ноября, вашингтонский "Институт изучения войны" сообщил, что численность 239-й дивизии "недостаточная", — отметил автор публикации, добавив, что не стоит ожидать, что "ослабленный полк с несколькими новыми танками сделает значительную разницу под Авдеевкой".

"Положение в Авдеевке остается относительно стабильным", — отметили украинские аналитики из Frontelligence Insight в среду, 3 декабря.

"Вероятнее всего, 239-й танковый полк станет очередным российским подразделением, которое скормить свои танки и их экипаж из трех человек голодной пасти Авдеевки", — допустил аналитик.

"Для россиян — это фиаско, войска теряют боевую мощь, необходимую, чтобы достичь значимых продвижений этой зимой. Для украинцев — это остановка. Вопреки всему, киевские силы выстояли. Больше не продвигаются, как прошлым летом, хотя и медленно. Но вместе с тем и не отходят. Сохраняют свои силы и заставляют россиян в каждой атаке нести ужасающие потери", — резюмирует он.

Напомним, что 4 декабря начальник городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ уменьшили число штурмов и накапливают резервы для атак в ближайшее время.

Также сообщалось, что офицер ВСУ рассказал о том, как ВС РФ уничтожают Авдеевку управляемыми КАБами.