ВС РФ подтянули свежие резервы в район Бахмута: полковник рассказал о ситуации на фронте

Бахмут является одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Враг увеличил применение артиллерии и ударных дронов, рассказал командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ Сергей Сидорин.

Вооруженные силы Российской Федерации подтягивают свежие подразделения в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что Бахмут остается одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. В частности, горячим является направление населенного пункта Богдановка, где оккупанты подошли к окраинам и закрепились. Однако сам поселок находится под контролем ВСУ.

"Также противник подтянул свежие подразделения, пытаясь продвинуться к населенному пункту Ивановское вдоль трассы. Но за последнюю неделю враг не имел успеха на данном направлении", — сказал Сергей Сидорин.

Кроме этого, россияне не имели успеха на направлении Клещиевка и Андреевка. В частности, в течение недели линия фронта остается на месте. Противник пытается проводить штурмовые действия из района Курдюмовки в северном направлении, чтобы вытеснить украинские подразделения за железную дорогу, однако успеха не имел. По словам Сидорина, оккупанты понесли потери и ждут новые подразделения.

На Бахмутском направлении уменьшилась активность вражеской авиации, однако увеличилось применение российской артиллерии и ударных дронов. Сергей Сидорин считает, что это связано с тем, что наступательные действия уменьшили свою активность, а враг понес потери и ждет новые подразделения. Однако российские военные активно применяют артиллерию, чтобы не дать украинцам провести инженерное оборудование позиций и нарушить логистику ВСУ.

Полковник добавил, что россияне имеют преимущество в FPV-дронах, они централизованно получают БПЛА, не экономят их, в частности запускают днем и ночью. Враг стянул большие силы, не считается с потерями, применением артиллерии, количеством боеприпасов и дронов.

Напомним, 4 января командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что врагу важно вернуть утраченные позиции и занять необходимый плацдарм для штурма города Часовой Яр.

В тот же день аналитики DeepState рассказали, что на Бахмутском направлении противник пытается продвинуться сразу возле нескольких населенных пунктов.