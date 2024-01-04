"Дайте мне людей": Залужный призвал Украину подготовиться к новой мобилизации в РФ, — СМИ

Генерал Залужный объяснил, что придется искать солдат за рубежом, если в Украине не мобилизуют нужное количество людей. При этом гарантировал, что жизнь украинцев в армии будут беречь.

Украина должна подготовиться к действиям российского правительства, которое планирует до июня 2024 года мобилизовать 400 тыс. россиян. Поэтому ряды ВСУ нужно пополнить аналогичным количеством солдат, заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время рассмотрения законопроекта №10378. Военный заверил, что новобранцев будут готовить 80 дней, а привлекать людей из колоний не нужно. Детали обсуждения изменений в ряд законов по мобилизации говорится в статье на портале NV.

Журналисты портала пообщались с несколькими народными депутатами, участниками заседания комитета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждали новации в процессе мобилизации. В статье не указываются имена нардепов, которые назвали обсуждения в Раде "эмоциональными".

Генерал Залужный раскритиковал некоторые предложения, сформулированные авторами законопроекта Кабинета Министров. По его мнению, в армии не должно быть "заключенных и судимых" — таким людям в ВСУ нет места.

"Армия это что, для плохих людей? Это не так", — процитировали нардепы слова главнокомандующего.

Также генерал пояснил, что мобилизованных украинцев будут готовить к войску не менее 80 дней. При этом жизнь каждого человека будет беречься.

"На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей".

По словам Залужного, ему как командующему "нужны люди". При этом вспомнил о предстоящей мобилизации в РФ и заметил: если Украина не примет нужное решение, то придется нанимать солдат за рубежом.

"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите воюйте, если не обеспечите", — сказал генерал.

В свою очередь у нардепов вызвали замечания новации относительно электронных повесток и мобилизации людей с инвалидностью. В частности, народные избранники заявили, что не ясно, как человек будет получать электронную повестку и что это должен быть за электронный кабинет, где ее можно увидеть. По мобилизации людей с ІІІ группой инвалидности были "эмоциональные обсуждения".

"Почему эту норму внесли и зачем", — риторически спрашивали собеседники журналистов, отметив, что к некоторым их предложениям прислушались.

Нардепы также предлагают два варианта внесения изменений в закон о мобилизации. Согласно одному варианту, комитет по нацбезопасности должен внести собственный законопроект — это идея "слуг народа". Второй вариант — правительство должно учесть правки и внести новую версию документа.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, утром 4 января председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что к обсуждению законопроекта №10378 присоединились, кроме генерала Залужного, другие чиновники: министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала. По словам нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, парламентариям объяснили, что потребность в мобилизации — это "объективная реальность".

Законопроект о внесении некоторых изменений в законы о мобилизации внесло правительство Дениса Шмыгаля 25 декабря 2023 года. Среди предложений, упомянутых в документе — изменение причин для получения отсрочки от мобилизации, снижение возраста призыва в армию, установление сроков демобилизации и тому подобное.

Напоминаем, 3 января политолог заявил, что законопроект №10378 будет рассматриваться длительное время, поскольку требует серьезной доработки. Между тем женщин предупредили, что некоторым из них придется обязательно стать на учет в Территориальные центры комплектования.