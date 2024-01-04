Беларусь предоставила свою территорию для нападения РФ: почему Украина не ответила — Маляр

Экс-замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что считает Беларусь причастной к войне с того момента, как эта страна сознательно предоставила свою территорию для запуска ракет.

Анна Маляр, бывший замминистра обороны Украины, говорит о том, что Беларусь является сателлитом Российской Федерации и полностью зависима от нее. Об этом она заявила в интервью белорусской газеты "Зеркало".

Экс-замминистра подчеркнула, что в 2022 году были определенные коммуникации рабочего характера между украинскими и белорусскими военными — на тактическом уровне.

"Это было необходимо, чтобы мы изучили вопрос вероятности участия Беларуси в войне. Военные вашей страны (Беларуси. — Ред.) имеют две разные позиции. Нет единогласного мнения. Часть категорически была против воевать, боялись этого и были готовы сдаваться в плен. А другие были готовы выполнить любой приказ", — вспоминает Маляр.

Она подчеркнула, что Россия использовала Беларусь для провокаций, направленных в сторону стран Евросоюза.

"Поэтому допускали все возможные сценарии. Но Беларусь суверенное государство, и оставались небольшие предположения, что Лукашенко все-таки будет вести себя самостоятельно, но оказалось, что нет", — заметила Маляр.

Она добавила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже по очень многим параметрам зависим от России. Поскольку он все время ищет способ удержаться при власти, Маляр предполагает, что это его плата, он так политически рассчитывается.

Маляр вспоминает, насколько большим было разочарование военного руководства Украины после того, как Беларусь, в противовес заверениям Лукашенко, все же предоставила свою территорию для нападения российских войск на Украину.

"Я скажу, что эмоциональных вещей в Генштабе не было. Нужно было быстро искать выход из ситуации и принимать решения. То, что произошло, — было неприятно", — констатировала бывший замминистра обороны.

Почему Украина не ответила Беларуси

На вопрос, почему в ответ на это Украина не атаковала Беларусь, Маляр подчеркнула, что еще с 2014 года Киев демонстрирует соблюдение правил и обычаев войны, в отличие от России.

"Мы не целимся по территории других государств. Украина осуществляет удары по нашим временно оккупированным территориям и военным объектам на территории врага", — заверила она.

В каком статусе относительно российско-украинской войны находится Беларусь сейчас, Маляр подчеркнула, что считает ее причастной к войне с того момента, как сознательно предоставила свою территорию для запуска ракет.

"В уголовном праве есть такое понятие, как соучастие. Украина как государство этот вопрос не ставит, мы сейчас не говорим об официальной позиции, только частной — с правовой точки зрения", — объяснила Маляр эту ситуацию как юрист.

Может ли Беларусь сейчас вступить в войну на стороне РФ, бывший замминистра заметила, что все зависит от одного человека, который удерживает власть в Беларуси.

"Я могу только дать совет, что нужно оставаться в международно-правовом поле и не нужно участвовать в этой войне. Это будет абсолютно губительный выбор", — подытожила она и подтвердила, что со стороны Беларуси нет действий, которые бы создавали доверие к ней..

Фокус писал, что представители Росгвардии перенимают опыт внутренних войск Республики Беларусь. Российская делегация прилетела в Беларусь на самолете Ту-154 (RF-85135), который принадлежит Росгвардии. Визит состоялся 26-27 декабря, рассказали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

Кроме того, Фокус сообщал: экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска истощают ВСУ более года, чтобы добиться нового прорыва на передовой линии.