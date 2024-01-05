"Уничтожено до основания": Силы спецопераций поразили три российских ЗРК в Донецкой области (видео)

Командование отмечает, что в результате атак Сил обороны один российский ЗРК разбит полностью, еще два вышли из строя и восстановлению не подлежат.

За неделю украинские воины поразили три российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" на Донецком направлении. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

В ВС РФ еще минус три ЗРК: детали

Как отмечают в пресс-службе, благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении вражеская армия только за одну неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.

Кроме того, в сообщении добавляют, что операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и осуществили корректировку огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по целям противника.

Вследствие атаки, один зенитный ракетный комплекс был "уничтожен дотла", еще два вышли из строя и не могут быть восстановлены. Также в ССО показали кадры работы украинских защитников.

"Охота на вражеские цели продолжается", — добавляют в пресс-службе.

Уничтожение российских ЗРК "Бук"

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что бойцы 14-го отдельного полка ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М1-2", который дислоцировался в районе временно оккупированного Донецка.

2 января в пресс-службе ССО в Telegram сообщили, что в Донецкой области бойцы Сил специальных операций (ССО) навели огонь HIMARS на российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2", в результате чего вражеская техника была уничтожена.

Напомним, 29 декабря стало известно, что в районе Серебрянского лесничества Луганской области бойцы Волынской бригады теробороны отбили российский штурм. В результате противнику пришлось отступить, понеся потери.

В тот же день на Купянском направлении украинские военные уничтожили российскую колонну, которая состояла из по меньшей мере пяти российских танков. Украинский БПЛА отслеживал движение российской техники и корректировал удары артиллеристов ВСУ.