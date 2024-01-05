Атака на воинскую часть РФ в Крыму: в "Атеш" рассказали о потерях врага

Силы обороны атаковали воинскую часть РФ в Крыму по наводке украинского подполья. В результате удара был ликвидирован российский полковник.

В четверг, 4 января, украинские военные нанесли удар по воинской части Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированной Евпатории в Крыму, в результате чего враг понес потери. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты провели доразведку воинской части связи вблизи Евпатории, по которой вчера нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что в результате атаки был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем и координацию противовоздушной обороны по всему полуострову. Кроме этого, был поражен глубинный бункер, в результате чего было несколько 200-х и 300-х.

"Можем с уверенностью говорить, что полковник Исмагилов никогда больше не будет осквернять украинскую землю своим присутствием (200)", — отметили в "Атеш".

Кроме этого, в Евпатории "подавлена" ПВО, в частности она больше не будет находиться в "пораженной части" поселка Уютное, что возле Евпатории. По информации подполья, уцелевшие средства враг перебрасывает на аэродром "Бельбек".

"Хотим еще раз поблагодарить наших агентов и всех жителей Евпатории, которые нам помогали. Этот успех еще раз подтверждает тезис, что даже самая маленькая (на первый взгляд) помощь может оказаться решающей", — отметили партизаны.

Украинское подполье отметило, что уже передало ВСУ множество данных о военных объектах ВС РФ на всех временно оккупированных территориях Украины, и добавило, что удары по противнику не прекратятся до тех пор, пока последний оккупант не покинет украинские территории.

Ракетная атака по военной части в Крыму

4 января местные жители Евпатории в Крыму слышали звуки взрывов. Позже стало известно, что украинские военные нанесли удар по воинской части ВС РФ по наводке партизанского движения "Атеш". По информации СтратКому ВСУ, в результате ракетной атаки был поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Напомним, вечером 4 января в некоторых регионах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Кроме этого, системы ПВО якобы работали в Новороссийске (РФ), что в 400 километрах (по прямой) от подконтрольной Украине территории.