Во время удара по Крыму мог погибнуть начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, — СМИ

Минобороны РФ не сообщает, что-то случилось с российским командующим. Также молчит о попадании по командному пункту, о котором сообщал украинский СтратКом.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов мог погибнуть в Крыму во время массированного обстрела ракетами и дронами неизвестного происхождения. Соответствующие сообщения распространяются в соцсетях, однако официальных подтверждений чрезвычайного происшествия пока нет. В соцсети X (ранее — Twitter) об инциденте на оккупированном россиянами полуострове опубликовали в аккаунте венгерского издания Visegrád 24.

Публикация появилась около 11:30 по восточному времени. Указывается, якобы Герасимов попал под ночной обстрел в Крыму и мог погибнуть. Информация требует уточнения и проверки, говорится в сообщении.

В соцсети появились сотни сообщений, в которых говорится о смерти Валерия Герасимова. В качестве одного из аргументов приводят информацию о результатах удара по авиабазе ВС РФ в Саках и по пункту командования под Севастополем. По предварительным данным, не подтвержденным официально, там могло погибнуть 23 военных ВС РФ, из них пятеро — высокопоставленные офицеры и еще девять — спецназовцы.

Отметим, в Telegram-канале Министерства обороны РФ нет сообщений, в которых подтверждали ситуацию с Герасимовым. В последнем сообщении, опубликованном в 12:41, отчитываются о сбитии всех ракет и дронов, которые Украина якобы запустила 4-5 января 2023 года. Среди прочего, уверяют об уничтожении восьми ракет Storm Shadow и 253 беспилотников.

Сообщение Минобороны РФ о событиях 4-5 января 2024 года Фото: Скриншот

На страницах украинского командования не комментировали сообщение о Валерии Герасимове. Зато есть подтверждение удара днем 4 января — указывается, что удалось попасть в командный пункт россиян в неуказанной местности в оккупированном Крыму.

Взрывы в Крыму — детали событий 4-5 января

Отметим, 4-5 января жители оккупированного Крыма несколько раз сообщали о сигнале воздушной тревоги и взрывах в небе. Первая атака состоялась днем 4 января — вскоре после того украинское командование подтвердило попадание по штабу ВС РФ под Севастополем. О следующих атаках стало известно около 19 и 22 часов.

Представители российской власти уверяли, что над полуостровом заметили стаю беспилотников и ракет — их все якобы сбили ПВО ВС РФ. Между тем в сети опубликовали также кадры взрывов в Новороссийске — на другом берегу Черного моря. Также было громко в Белгороде: там во время охоты на дроны сгорели несколько машин посреди жилого квартала.

Напоминаем, в ночь на 5 января ВС РФ запустили по Украине 29 дронов-камикадзе Shahed-136. Военный обозреватель подсчитал, какую суммарную мощность имеют российские ракеты и дроны, которые россияне запустили за время новогодних праздников.