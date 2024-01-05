Обстрел Харькова: РФ атаковала город ракетами производства другой страны, — ОВА (фото)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что специалисты сейчас пытаются установить страну-производителя. Маркировка с ракет была стерта.

Россия обстреляла Харьков 2 января ракетами не собственного производства. Об этом 5 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Харьков Times.

По его словам, специалисты сейчас пытаются установить страну-производителя. Маркировка с ракет была стерта.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем увидеть, страна-производитель – это не Российская Федерация", – сказал Синегубов.

Кроме того, Харьковская областная прокуратура также сообщила, что специалисты пытаются установить, кто произвел ракеты, которыми ВС РФ ударили по городу.

Запчасти ракеты, которой ударили по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

"Сегодня прокуроры совместно со следователями и экспертами провели дополнительный осмотр обломков ракет. Цель следственного действия – проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами России", — сказано в сообщении.

В прокуратуре заявили, что сведения, полученные при дополнительном осмотре, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз.

Запчасти ракеты, которой ударили по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Экспертиза ракеты, которой ударили по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Как позже стало известно, по городу ударили ракетами "Искандер-М" и "Кинжал". Один из ударов оставил воронку глубиной шесть метров, другой — воронку диаметром 7,5 метров.