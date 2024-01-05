Вооруженные силы Украины попали в склады боеприпасов под Первомайским в Крыму, — СтратКом (карта)

Эффективный удар украинские защитники организовали 4 января.

Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по складам боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму. Об этом в Telegram-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Эффективный удар украинские защитники провели 4 января, несмотря на заявления захватчиков о надежности собственного ПВО. Подробности и последствия атаки по объекту российских оккупантов не уточнили.

"Слава Вооруженным силам Украины!" — говорится в сообщении.

Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму в январе 2024 года

В оккупированном Крыму в районе города Евпатория около 16 часов дня 4 января прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили о якобы перехвате ракет и о том, что попаданий в городе и окрестностях нет. Незадолго до этого на оккупированном полуострове была объявлена воздушная тревога, а паблики сообщили об авиации ВСУ в воздушном пространстве в Николаевской области.

OSINT-аналитики из Military Journal установили, что крылатые ракеты Storm Shadow попали в расположение отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории. В сообщении говорится о том, что в результате атаки возник пожар. Также на военных объектах есть раненые.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во вторник, 2 января, в Крыму были слышны сильные взрывы, вероятно, в аэродроме Бельбек. Он отметил, что на сегодня российские войска используют эту инфраструктуру для осуществления атак на Украину. С аэродромов в Крыму, в частности в Бельбеке и Джанкое, стартуют беспилотники "Шахед" и баллистические ракеты "Искандер", которые применяются для обстрела южных территорий нашего государства.

Напомним, 5 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Силы обороны обнаружили слабые места ПВО РФ в Крыму. По ее словам, российские оккупанты видят, что имеют "дыры" в обороне и постоянно вынуждены перестраиваться. Она отметила, что система противовоздушной обороны в частности Крымского полуострова, которой они так гордились, постепенно сворачивается потому, что "имеет дуршлаговый выбор — там дырка, там дырка и приходится перештопывать".