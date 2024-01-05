Какие баллистические ракеты Россия могла получить от КНДР и когда их испытала, — подробности

Россия нанесла удары по Украине именно баллистическими ракетами северокорейского производства. 2 января в Харькове, вероятно, произошел прилет KN-23 (Hwasong-11GA).

Баллистические ракеты, которые Россия получила от Северной Кореи, вероятно, ударили по Харькову 2 января. И речь идет о баллистических ракетах KN-23 (Hwasong-11GA). Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 каналу".

Со ссылкой на заявление Белого дома о запуске по Украине именно баллистических ракет от КНДР, эксперт предположил, что оккупанты могли испытать оружие на Харькове во время масштабной атаки 2 января.

"Есть некоторые отличия, которые указывают на то, что это не 9M723, которыми также обстреливали Харьков и Харьковскую область. И что это все же северокорейское. Но официальные сообщения также важны, поэтому лучше подождать их. Здесь не подтвердить, не опровергнуть, но версия есть", — сказал Коваленко.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Коваленко добавил, что у КНДР очень много разной номенклатуры и количества ракет. Поэтому это достаточно серьезная угроза.

Он также отметил, что Северная Корея наращивает свой потенциал, и, к сожалению, Соединенные Штаты не смогли предотвратить это.

"Именно то, что они имеют возможность передавать эти ракеты России, должно напомнить, как в свое время вместо того, чтобы поставить все точки над "і", США не смогли дожать Северную Корею. Да, там была поддержка Китая, но дожать Пхеньян была возможность", — сказал специалист.

Также Коваленко затронул тему мирных переговоров, к которым Запад может начать принуждать Украину.

"С этим должны считаться и наши международные партнеры. Они должны понимать: или Украина побеждает, или они, если уменьшают поддержку Украины, теряют все. И завтра будут проблемы с неконтролируемым соседом уже на своей границе", — сказал политический обозреватель.

Напомним, Россия обстреляла Харьков 2 января ракетами не собственного производства. Об этом 5 января председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, специалисты сейчас пытаются установить страну-производителя. Маркировка с ракет была стерта. А в прокуратуре заявили, что сведения, полученные во время дополнительного осмотра, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической, военной экспертиз.

Добавим, что ВС РФ запустили по Харькову не менее 6 ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Как позже стало известно, по городу ударили ракетами "Искандер-М" и "Кинжал".