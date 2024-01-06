Не выполнены условия: Дания на несколько месяцев откладывает передачу Украине F-16, — СМИ

По данным издания, поставка многоцелевых истребителей ожидается только во втором квартале 2024 года. Среди причин задержки Минобороны страны указало невыполнение ряда условий со стороны Украины.

Первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине к Новому году, задерживается. Об этом в субботу, 6 января, сообщает датская газета Berlingske.

Передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Королевства Дании ожидается только во втором квартале 2024 года, отмечает издание со ссылкой на Минобороны страны.

Министерство обороны Дании подтвердило эту информацию, отметив, что шесть самолетов, предполагавшихся к доставке к Новому году, будут задержаны. По их утверждению, Украина еще не выполнила несколько условий, необходимых для использования истребителей, включая обучение пилотов.

Сейчас ожидается, что передача самолетов произойдет во втором квартале 2024 года, однако датские журналисты

Министерство обороны королевства также сообщает, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне. Ранее в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании.

В октябре 2023 года министр обороны Дании высказывал надежду отправить первую партию истребителей F-16 весной 2024 года.

Напомним, 4 января в США сообщили, что Украинские летчики могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года.