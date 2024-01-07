ВС РФ атаковали центр Херсона: есть погибшие и раненые (фото)

Во время обстрела Херсона войска РФ попали в жилой дом, в результате чего погибло два человека, еще несколько — получили ранения.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате ракетной атаки россияне попали в жилой дом. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Тelegram-канале.

"Во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом. В результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения", — написал Мрочко.

На данный момент известно о двух погибших и нескольких раненых.

Пост Романа Мрочко

Кроме того, глава местной ОВА Александр Прокудин отметил, что в течении воскресенья, 7 января, захватчики обстреливают Херсон — местные жители постоянно слышат взрывы.

Россияне обстреливают Херсон Россияне обстреливают Херсон Россияне обстреливают Херсон

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было