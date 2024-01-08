"Кинжалы", крылатые ракеты и С-300: все детали утреннего обстрела Украины 8 января (видео)

Пуски ракет различного базирования осуществлялись с разных направлений, в том числе из оккупированного Крыма. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в нескольких регионах, в результате которых есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры.

В понедельник, 8 января, около 6 часов утра во всех регионах Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. После взрывы были слышны в Кривом Роге, Харькове, Хмельницком и Запорожье. В связи с этим Фокус собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

Взрывы в Днепропетровской области 8 января: что известно

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что во время полномасштабной воздушной тревоги в городе раздались взрывы.

"Оккупанты атаковали Украину, в том числе и наш город, ракетами. Относительно последствий продолжающейся ракетной атаки — пока без подробностей. Враг подло бьет по мирным городам – поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", — написал он.

Пост Александра Вилкула

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщают о пожаре в торговом центре "Солнечная галерея" Кривого Рога после утренних ударов ВС РФ.

А в многоэтажных квартирных домах взрывной волной выбило окна.

Кроме того, Вилкул отметил, что в Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганец. Повреждены 2 пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка.

Обстрел Кривого Рога Обстрел Кривого Рога Обстрел Кривого Рога

Прокомментировал обстрел Кривого Рога и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он подтвердил прилет по торговому центру.

"Поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии. Ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской общине Криворожского района. Там тоже "прилет". Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом", — написал он.

Лысак добавил, что в городе предварительно 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Пост Сергея Лысака

Также мэр Новомосковска Днепропетровской области Сергей Резник заявил, что город также пострадал в результате обстрела.

"В результате ракетной атаки по городу изуродованы жилые дома. К счастью, погибших нет. В настоящее время около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь", — написал он.

Взрывы в Харькове 8 января: что известно

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что 8 января Россия ударила по промышленным объектам Харькова.

"Этим утром враг бил по промышленным объектам города", — отметил он.

В результате ракетной атаки РФ в городе возник пожар. На данный момент известно об одной пострадавшей.

Пост Игоря Терехова

Терехов заявил, что пожар уже тушат спасатели, а с раненой работают медики.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты также атаковали частный дом в Змиеве Харьковской области. В результате чего пострадали два человека, еще двое находятся под завалами.

Россияне обстреляли Харьковскую область Россияне обстреляли Харьковскую область Россияне обстреляли Харьковскую область

Он заявил, что медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Позже стало известно, что из-под завала достали 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами.

Пост Олега Синегубова

Взрывы в Запорожье 8 января: что известно

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что утром 8 января в городе прозвучало не менее 5 взрывов во время ракетной атаки, есть попадания в жилых районах.

По его словам, по меньшей мере два человека пострадали.

"В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара раш*стов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов", — написал он.

В настоящее время известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться.На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Пост Юрия Малашко

Кроме того, секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев прокомментировал обстрел.

"К сожалению, есть пострадавшие. На местах начинают работать соответствующие службы. Находитесь в безопасных местах", — написал он.

Взрывы в Хмельницкой области: что известно

8 января в Хмельницкой области были слышны взрывы. В результате атаки раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что в области работает противовоздушная оборона.

Пока никаких деталей неизвестно.

Пост Хмельницкой ОВА

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было