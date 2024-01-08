Точное огневое поражение: ССО уничтожили комплекс РЭБ "Тирада-2" в Донецкой области (видео)

Комплекс РЭБ "Тирада-2" предназначен для вывода из строя спутников связи. Его украинские военные обнаружили с помощью беспилотника в лесу.

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Facebook.

"Уничтожен российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2", — говорится в сообщении.

На Донецком направлении операторы третьего отдельного полка ССО обнаружили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы во время разведывательных действий. В частности, после определения координат российской цели, военные навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате "точного огневого поражения" комплекс РЭБ был уничтожен.

В пресс-службе ССО опубликовали видео, на котором показали, как операторы ССО обнаружили вражескую технику в лесу неподалеку от поля с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного удара в небо поднялся огонь и дым, а комплекс "Тирада-2" был уничтожен.

Комплекс РЭБ "Тирада-2": что известно

"Тирада-2" — российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для вывода из строя спутников связи. Его разработка была завершена осенью 2018 года, тогда как весной 2019-го "Тирада-2" была зафиксирована на территории временно оккупированной Луганской области.

Напомним, 5 января на Запорожском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили две САУ "Нона-С". Техника была поражена с помощью огня HIMARS.

7 января в пресс-службе ССО рассказали, что на подступах к Авдеевке была уничтожена российская группа, состоявшая из четырех человек. Минометчики моментально среагировали и ликвидировали оккупантов.