В Турции интегрировали 40-мм гранатомет RDS40-MGL на беспилотник Songar

Гранатомет имеет дальность стрельбы от 400 до 800 метров в зависимости от типа боеприпасов. А беспилотник при дальности полета в 16 км может вести огонь с высоты 2,8 км.

Турецкие компании Asisguard и Repkon Savunma Sistemleri успешно интегрировали 40-мм гранатомет RDS40-MGL на мультикоптер Songar, который используется в операциях турецких вооруженных сил и сил безопасности. Об этом 7 января сообщила пресс-служба компании.

Еще в 2021 году беспилотник был оснащен 81-мм минометными боеприпасами TOGAN. По информации компании эта беспилотная система благодаря своей точности стрельбы "заняла место одного из важных национальных потенциалов асимметричной войны", так как может выполнять множество важнейших задач, таких как обнаружение целевой зоны, нейтрализация угрозы, обнаружение повреждений после операции и передача изображения в режиме реального времени.

Беспилотник Songar весит 25 кг и имеет дальность полета 16 км. Высота полета БПЛА может достигать 2,8 км. Дрон может быть вооружен стрелковым оружием, а также 40-мм гранатами, причем специальная конструкция аппарата позволяет минимизировать отдачу во время выстрела.

Как отметили обозреватели "Милитарного", дрон способен нести боекомплект из 200 патронов калибра 5,56х45-мм, а также может быть оснащен системой автоматического ведения огня.

Ранее мы писали о турецких гранатометах RDS40-MGL, которые были поставлены на вооружение ВСУ. Это оружие имеет дальность стрельбы — до 800 метров калибром 40х53 мм и до 400 метров калибром 40х46 мм, при этом его вес меньше аналогичных гранатометов и составляет всего 5,4 кг.