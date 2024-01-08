Shahed и десятки ракет: Залужный обнародовал детали утреннего обстрела Украины (фото)

В общем российская армия запустила 59 воздушных целей по Украине. Оккупанты применили почти все виды ракет и иранские дроны-камикадзе.

В ночь на 8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине крылатыми, авиационными, баллистическими, зенитными управляемыми ракетами и ударными БпЛА. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный 8 января.

По словам генерала, всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника.

Он назвал направления, откуда Россия запускала ракеты и беспилотники.

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" летели из района Приморско-Ахтарск;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 — из Белгородской обасти;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" запустили четыре самолета МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 — с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — аэродром Энгельс);

8 крылатых ракет Х-22 — с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;

6 баллистических ракет "Искандер-М" — из районов Джанкой, Чауда — Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П — с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область).

Враг атаковал объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Обстрел Запорожья 8 января Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Сколько вражеских ракет уничтожила ПВО

В итоге, по информации Залужного, украинскими защитниками неба уничтожено:

8 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, во время воздушной тревоги 8 января взрывы в Украине прогремели в нескольких регионах, в результате которых есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры. Известно, что в 07:20 войска РФ осуществили пуск третьего "Кинжала". В Воздушных силах подтвердили направление ракеты — на Киев.

Накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.