"Не утихает жесткая борьба": Сырский рассказал про бои на Купянском направлении

По словам командующего Сухопутными войсками, враг осуществляет штурмы наших позиций с целью дальнейшего блокирования и оккупации Купянска.

Российские войска продолжают активные наступательные операции в Купянском лесу, стремясь прорвать оборону украинских вооруженных сил и продвинуться в направлении города Купянска Харьковской области. Несмотря на это, защитникам удается успешно уничтожать наступательные силы противника. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время ситуация под Купянском остается сложной.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба, — сказал генерал.

Также он добавил, что оккупанты ежедневно штурмуют населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска.

Сырский подчеркнул, что, несмотря на трудности боя, командиры и штабы наших военных подразделений успешно контролируют обстановку, постоянно проводят разведку, анализируют тактику противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", — отметил Сырский.

Напомним, 4 января сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли огневое поражение колонне бронетехники на Купянском направлении. Вся техника была уничтожена, а личный состав ВС РФ пустился в бегство.

Военный эксперт Ян Матвеев 5 января сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты потеряли штурмовую группу, которая пыталась прорваться в районе Синьковки. Штурм оказался неудачным, и оккупанты понесли большие потери.