Много баллистики и мало средств ПВО для таких ракет: детали атаки 8 января (видео, инфографика)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, процент сбития ракет силами украинской ПВО 8 января остается таким, как и был.

Под утро 8 января Российская Федерация выпустила по населенным пунктам Украины много ракет, которые летят по баллистической траектории. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он добавил, что в Украине пока не хватает современных западных систем, которые бы сбивали такие ракеты в подавляющем большинстве. Именно таким образом Игнат объяснил нынешний результат работы украинской противовоздушной обороны, которой пришлось в понедельник, 8 января, утром иметь дело не только с "шахедами", но крылатыми и аэробаллистическими ракетами, управляемыми и авиационными ракетами.

"Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, в частности системами Patriot. Поэтому — такой результат сегодня. Многие уже говорят о "не слишком большом проценте сбития". Процент остается таким, как и был (в частности по ракетам Х-101, которых сейчас уничтожено 18 из 24)", — пояснил Игнат.

Игнат также отметил, что было сбито 100% "шахедов", запущенных по Украине в ночь на 8 января (8 из 8). Также, по словам представителя Воздушных сил, не все ракеты, которые запустил враг, достигли цели. Однако такие детали раскрываться не будут, чтобы не "облегчать жизнь врагу".

Подробности воздушной атаки на города Украины 8 января

Российские оккупанты выпустили по населенным пунктам Украины 59 средств воздушного нападения — ракет различного типа и ударных дронов.

"Защитники неба уничтожили: 8 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей", — сообщили в Воздушных силах Украины.

Подробнее стало известно, что 8 января россияне нанесли массированный удар по Украине, применив:

8 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска (РФ);

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов, РФ);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Энгельс, РФ);

8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области РФ;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда в Крыму;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область РФ).

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты.

Враг целился по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летевшие по баллистической траектории, были направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.

Накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.