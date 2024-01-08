В сети рассказывают, что Гончаренко требует от Зеленского прекращения мобилизации: нардеп ответил (видео)

На различных видео, которые оказались фейковыми, депутат Верховной Рады изображен с лозунгами "прекращение принудительной мобилизации", "Гончаренко за добровольную мобилизацию" и "Новая петиция от Гончаренко".

Мобилизация в Украине продолжается, а публикации о том, что нардеп Алексей Гончаренко требует у президента Владимира Зеленского прекращения призыва, не являются правдивыми. Сам депутат Верховной Рады в Telegram назвал это фейком.

Он отметил, что утром ему отправили большое количество видео. На них якобы политик призвал прекратить мобилизацию в Украине. На разных видео нардеп изображен с определенными лозунгами: "прекращение принудительной мобилизации", "Гончаренко за добровольную мобилизацию", "Новая петиция от Гончаренко".

"Сразу заявляю. Это фейк! Всем любителям хайпа передаю привет", — заявил он.

Всеобщая мобилизация в Украине

Между тем в НБУ заявили, что готовы принять участие в обсуждении законопроекта о мобилизации в Украине. Правительство Украины 25 декабря подало в парламент законодательные правки по вопросам мобилизации 2024 и прохождения военной службы.

Напомним, что в законопроекте №10378 о мобилизации, который Кабинет министров внес на рассмотрение в Раду, предлагается ужесточить наказание за уклонение от службы. В частности, речь идет о штрафах от 8 500 до 17 тысяч гривен.

Также 5 января стало известно, кто из мужчин может потерять бронь от призыва в 2024 году. В Украине некоторые категории военнообязанных могут потерять право на получение брони от призыва в ВСУ. Правительство определило шесть причин, почему мужчина может потерять бронирование от мобилизации. Кроме этого, существуют категории граждан, которым могут отказать в предоставлении такой отсрочки от призыва.

Напомним, 5 января адвоката Марии Левченко рассказала, кому из женщин нужно стать на воинский учет в 2024 году. Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны стать на учет, иначе их ждет административная ответственность или штраф.