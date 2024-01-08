Хотели силой заставить пройти ВВК: в Тернополе будут судить военкомов за пытки в ТЦК

По версии следствия, военкомы хотели наказать мобилизованных за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и обезоружить.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении двух сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Тернополя. Их обвиняют в пытках над мобилизованными. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, вечером 6 октября 2022 года в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему пройти в военкомат. После отказа мужчину силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

В помещении военкомата солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли телесные повреждения местному жителю и еще одному мобилизованному, который находился в ТЦК. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой — легкие.

"Установлено, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие", — говорится в сообщении ГБР.

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести. Командира отделения охраны — в пытках и нанесении легких телесных повреждений.

Обоим военным суд избрал меры пресечения — ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 7 января полковник ВСУ Анатолий Штефан назвал опубликованные сведения о гибели мужчины в ТЦК после задержания в Белой Церкви фейком.

Ранее, 6 января, женщина, мужа которой якобы представители ТЦК похитили на блокпосту в Закарпатской области, заявила, что не так поняла ситуацию.