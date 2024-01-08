Россияне устанавливают средства РЭБ против FPV уже и на "буханки", — волонтер (фото, видео)

Российские захватчики ранее устанавливали такую "защиту" на МТ-ЛБ и другую бронетехнику.

Российские оккупанты устанавливают средства РЭБ против FPV-дронов на легковые автомобили. Подробности сообщил в Telegram волонтер Сергей Стерненко.

Он отметил, что захватчики ранее устанавливали такую "защиту" на МТ-ЛБ и другую бронетехнику. Теперь соответствующая аппаратура замечена на "буханках" (семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов УАЗ).

РЭБ РФ на войне против Украины

В РФ 8 января рассказали, какие радары используют в войне с Украиной. Минобороны РФ заявили, что в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), которая развернулась на фоне войны с Украиной, страна-агрессор использует самые разные радары и системы, которые в течение 2023 года смогли зафиксировать 2 млн воздушных объектов. По заявлениям ведомства, радиолокационные средства РФ могут зафиксировать любой объект — от коммерческого дрона до гиперзвуковой ракеты.

В сообщении говорится о том, что на боевом дежурстве на территории РФ находятся такие средства РЭБ, как "Обновление", "Небо-ММ", "Подлет", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Ниобий-М", "Каста-ВМ", а также комплексы средств автоматизации "Фундамент-М", индикаторный пост "ВИП-117М3". Все эти системы якобы могут обнаружить любые угрозы даже из космоса — от малогабаритных дронов до гиперзвуковых ракет.

Напомним, в январе крымская СБУ помогла морпехам уничтожить личный состав войск РФ. Украинские бойцы обнаружили позиции россиян с помощью беспилотника, после чего сбрасывали на врага снаряды. После удачных попаданий противник погибал. Бойцы показали, как в лесопосадке в разных местах обнаруживали позиции российских военных с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего дроны "сбрасывали" один за другим снаряды на врага, в результате чего происходили взрывы, противник погибал, а в небо поднимался густой серый дым.